Лавров одним словом отреагировал на заявления о ядерном оружии на Украине

Лавров о возможности создания ЯО на Украине: ничего у них никогда не выйдет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров использовал слово «безумцы», комментируя заявления о возможностях Украины создать свое ядерное оружие. По мнению главы российской дипломатии, у киевского режима «ничего никогда не выйдет», сообщает РИА Новости .

«Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах», — сказал Лавров на пресс-конференции в Стамбуле.

17 октября издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что для создания ядерных вооружений у Киева есть «материал» и «знания». По словам собеседника журналистов, если такой приказ поступит, то украинцам «понадобится всего несколько недель» для изготовления первой ядерной бомбы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно либо место в НАТО, либо ядерное оружие. По словам политика, об этом же он говорил на сентябрьской встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом, который снова претендует на пост главы американского государства.