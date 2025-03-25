Лавров о ЕС: «мечтатели» каждый день доказывают свою несостоятельность

Скептическое отношение к инициативам европейских стран по урегулированию украинского кризиса выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. В беседе с журналистами «Первого канала» он охарактеризовал сторонников миротворческих миссий в ЕС как политически несостоятельных «мечтателей», пишет ТАСС .

Министр подчеркнул, что руководство Великобритании и Франции продолжает придерживаться курса на военную поддержку Киева. По его словам, премьер-министр Британии Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон, заручившись поддержкой некоторых восточноевропейских государств, особенно из Прибалтики, не ограничиваются обещаниями поставок вооружений.

Глава МИД РФ отметил, что эти страны также обсуждают формирование коалиций для размещения специальных миссий по обеспечению безопасности Украины в постконфликтный период, что, по его мнению, демонстрирует нереалистичность их подхода к разрешению ситуации.

«Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», — заявил Лавров.

Ранее Лавров раскрыл первые детали о двусторонних переговорах России и США в Саудовской Аравии, которые состоялись 24 марта. По его словам, делегации стран обсуждали вопросы судоходства в Черном море, которые до этого в телефонном разговоре между собой обозначили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп соответственно.