Лавров назвал диалог между Россией и США является возвращением к нормальности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном необходим, а его возобновление является возвращением к нормальности, сообщает RT .

«То, что сейчас мы, несмотря на серьезные разногласия, возобновили диалог — это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более, что обсуждается не только Украина», — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, то, что отношения России и США испытали во время президентства Джо Байдена, можно назвать аномалией.

Ранее Вашингтон пообещал обеспечить Москве восстановление доступа к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Таким образом, при содействии США экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок будет упрощен.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также призвал к восстановлению зерновой сделки, но в более приемлемой для всех форме. В таком случае Москве потребуются четкие гарантии.