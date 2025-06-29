Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц хотят вернуться к временам, когда их страны пытались завоевать всю Европу. Они «окончательно утратили здравый смысл», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

По его словам, Россия с удивлением смотрит на все те заявления, которые делают власти европейских столиц. Он привел в пример недавнюю статью, которую написали Мерц и Макрон.

В документе было сказано: «Европа должна вооружиться; Россия — главная угроза, она ведет империалистические войны».

По словам Лаврова, любой человек, который знает, что на самом деле происходит в Европе и следит за событиями, прочитав эти цитаты Макрона и Мерца, поймет, что данные политики «утратили окончательно здравый смысл».

Лавров считает, что власти Франции и Германии хотят вернуться к тем временам, когда их страны пытались завоевать Европу, но прежде всего — Российскую империю и СССР.

Российский министр также ответил, что объединяет германских и украинских нацистов. По его словам, одни сжигали евреев, другие — русских. У них одинаковое отношение к тем, кого они хотят поработить.

Ранее Ларов отметил, что Запад понимает, что не способен нанести стратегическое поражение России. Однако для этих целей он все равно пытается использовать украинский режим.