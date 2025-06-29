Запад начал догадываться, что не способен нанести стратегическое поражение РФ. Тем не менее, для этих целей он пытается использовать украинский режим, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

РФ демонстрирует беспрецедентное противостояние Западу, заявил глава МИД. Он снова хочет пойти на Россию войной и попытаться нанести ей стратегическое поражение. При этом Украина применяется, как таран.

«Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз», — сказал Лавров.

Он добавил, что США и Европа уже догадываются об этом.

Ранее Лавров сказал, что часы Судного дня «тикают». При этом их стрелка находится все ближе к полуночи.