Лавров: Макарон должен знать историю войн, которые развязали Наполеон и Гитлер

«Уж кто-кто, а француз не может не помнить историю России. Он не может не понимать, что история заключается не в том, что сказала (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — ред.) Кая Каллас о 19 войнах, „развязанных Россией против Европы в течение последних 100 лет“», — сказал Лавров.

Он напомнил, что Наполеон и Гитлер поставили под ружье почти всю Европу, чтобы победить и развалить Россию. Этой историей никогда не поступится русский народ.

Ранее Макрон заявил, что по итогам его президентства количество средств, выделяемых страной на оборону и развитие вооруженных сил государства, удвоят по сравнению с показателями 2017 года, когда он пришел к власти.

