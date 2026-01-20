Лавров: Макарон должен знать историю войн, которые развязали Наполеон и Гитлер
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что французский лидер Эммануэль Макрон должен знать историю войн, развязанных против России Наполеоном и Гитлером, сообщает ТАСС.
«Уж кто-кто, а француз не может не помнить историю России. Он не может не понимать, что история заключается не в том, что сказала (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — ред.) Кая Каллас о 19 войнах, „развязанных Россией против Европы в течение последних 100 лет“», — сказал Лавров.
Он напомнил, что Наполеон и Гитлер поставили под ружье почти всю Европу, чтобы победить и развалить Россию. Этой историей никогда не поступится русский народ.
Ранее Макрон заявил, что по итогам его президентства количество средств, выделяемых страной на оборону и развитие вооруженных сил государства, удвоят по сравнению с показателями 2017 года, когда он пришел к власти.
