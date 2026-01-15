Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет Франции за время его президентства

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по итогам его президентства количество средств, выделяемых страной на оборону и развитие вооруженных сил государства, удвоят по сравнению с показателями 2017 года, когда он пришел к власти, сообщает РИА Новости .

«Чтобы оставаться свободными, надо, чтобы нас боялись, чтобы нас боялись, надо быть сильными… именно поэтому я… высказал желание, чтобы к 2027 году была достигнута цель по наращиванию размера годового оборонного бюджета до 64 миллиардов евро, которую изначально планировалось достичь к 2030 году. Таким образом, за два (президентских — прим. ред.) срока бюджет вооруженных сил будет удвоен», — заявил он.

Также, по его словам, планируется обновить закон о военном программировании на 2024–2030 годы, который сейчас предусматривает выделение Вооруженным силам Франции до 413 млрд евро.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерении Киева купить военное оборудование, в том числе 100 истребителей Rafale, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Reuters.

По данным издания, соглашение рассчитано на десятилетний срок. Оно включает в себя покупку Киевом 100 французских истребителей Rafale. То есть самолеты на Украину будут поставлены за деньги и не факт, что в ближайшие сроки.

Ранее также стало известно, что Франция может отправить военных на Украину. В СВР РФ отмечалось, что Париж хочет разместить там до 2 тыс. своих солдат.

