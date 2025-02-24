Лавров и Эрдоган встретились в Турции

В Анкаре в рамках рабочего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова состоялась его встреча с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, сообщает МИД РФ .

Сообщается, что Эрдоган принял российского министра иностранных дел Лаврова. Представители обеих стран сделали памятную фотографию, на которой пожимают друг другу руки.

Ранее Лавров встретился с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, который заявил, что Анкара готова организовать мирные переговоры по украинскому вопросу.

Также Фидан назвал переговоры с Лавровым продуктивными. Стороны пришли к выводу, что будут углублять сотрудничество Турции и России.