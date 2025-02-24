Лавров и Эрдоган встретились в Турции
Глава МИД РФ Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом
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В Анкаре в рамках рабочего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова состоялась его встреча с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, сообщает МИД РФ.
Сообщается, что Эрдоган принял российского министра иностранных дел Лаврова. Представители обеих стран сделали памятную фотографию, на которой пожимают друг другу руки.
Ранее Лавров встретился с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, который заявил, что Анкара готова организовать мирные переговоры по украинскому вопросу.
Также Фидан назвал переговоры с Лавровым продуктивными. Стороны пришли к выводу, что будут углублять сотрудничество Турции и России.