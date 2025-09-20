Латвия, Литва и Эстония останутся без американских денег

Соединенные Штаты собираются сократить помощь Латвии, Литве и Эстонии в области безопасности. Причина в том, что прибалтийские государства слишком сильно зависят от США, сообщает Ura со ссылкой на Reuters.

В конце августа представители Пентагона провели встречу с несколькими дипломатами ЕС. Там американцы сообщили, что собираются сократить некоторую часть помощи в области безопасности Литве, Латвии и Эстонии, а также иным членам НАТО, которые находятся на границе с РФ.

Чиновник из Пентагона Дэвид Бейкер прокомментировал решение. Он сказал, что ЕС нужно меньше зависеть от Соединенных Штатов.

Ранее на западном побережье Латвии в Вентспилсском крае местные жители нашли хвостовую часть БПЛА. Ее выбросило на берег после шторма.

