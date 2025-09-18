На побережье Латвии обнаружены обломки российского дрона

сегодня в 23:56

На западном побережье Латвии в Вентспилсском крае местные жители обнаружили хвостовую часть беспилотного летательного аппарата, выброшенную на берег после шторма, сообщает РБК .

По данным пресс-службы Вооруженных сил Латвии, на место происшествия выехала группа саперов для анализа объекта и его обезвреживания.

Министр обороны страны Андрис Спрудс официально подтвердил, что обломки принадлежат российскому дрону, что вызвало новый виток напряженности в регионе.

Инцидент произошел на фоне масштабных военных учений «Namejs 2025», в которых участвуют около 12 тысяч латвийских и союзных военнослужащих, а также после временного закрытия воздушного пространства Латвией и Эстонией из-за российско-белорусских учений «Запад-2025».

Ранее, 10 сентября, Польша зафиксировала массовое нарушение воздушного пространства беспилотниками, что заставило страны Балтии ввести превентивные ограничения на полеты до 8 октября. Российская сторона, в свою очередь, отрицает причастность к провокациям и заявляет о возможных операциях украинских сил «под чужим флагом».

