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Профессор Кузник заявил о чудовищных последствиях действий НАТО против РФ

Профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник в беседе с журналистом издания The American Conservative заявил, что последние действия НАТО могут привести к чудовищным последствиям, в том числе к концу существования всего человечества на планете Земля, пишет «Лента.ру» .

«Третья мировая война становится не просто одним из возможных кошмарных исходов, а концом человеческой цивилизации в целом», — считает ученый.

Профессор считает, что мир стоит на грани прямой конфронтации между Москвой и странами НАТО. По мнению Кузника, к этому привели последние действия НАТО в отношении России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине можно установить только прекращением поставок оружия Киеву.