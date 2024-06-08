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Не давать Киеву оружие: Орбан поделился рецептом мира на Украине

Евросоюз при желании может прекратить конфликт на Украине за сутки
Политика

Руководство Евросоюза могло бы остановить конфликт на Украине за сутки, прекратив военную помощь Киеву, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пишет РИА Новости.

По словам Орбана, еврочиновники смогли бы добиться мира за 24 часа.

Им надо было бы только сказать: дорогие украинцы, мы не дадим больше оружия и денег, пока не будет прекращения огня и мирных переговоров», — сказал Орбан в интервью телеканалу TV2, на которое ссылается агентство.

Орбан отметил, что наращиванием военной помощи европолитики создают условия для отправки западных военных на Украину.

«В настоящий момент мы находимся в сантиметрах от прямого столкновения», — заявил Орбан.

Ранее глава кабинета Венгрии отмечал, что конфликт на Украине разрешат переговоры Москвы и Вашингтона.