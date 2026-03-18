«Крым — это маркер принадлежности»: как один вопрос до сих пор делит мир
Позиция по поводу принадлежности Крыма показывает, поддерживает ли человек глобалистскую повестку или идею национального суверенитета, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
«Возвращение Крыма в родную гавань имеет не только историческое, но и серьезное геостратегическое значение. На Западе осознают и политическое, и военное, и экономическое значение этого полуострова. Эта тема стала настоящим водоразделом мировой политики. Россия впервые в своей новейшей истории продемонстрировала способность отстаивать собственные интересы, не считаясь с мнением так называемого глобального гегемона», — сказал Сипров.
Он подчеркнул, что именно поэтому вопрос о том, чей Крым, до сих пор остается своеобразным маркером.
«Либо человек демонстрирует приверженность глобалистскому мейнстриму и рассуждает о якобы незаконной аннексии Крыма Россией, игнорируя тот факт, что жители Крыма и Севастополя на референдуме однозначно высказались за воссоединение с Россией. Либо, как это делают многие люди во всем мире, особенно те, кто хотя бы немного знаком с историей и считает национальный суверенитет важной ценностью, человек понимает, что Крым — это Россия», — отметил политолог.
18 марта отмечается 12-я годовщина воссоединения Крыма с Россией. Это праздник, который важен не только для полуострова, но и для всей страны. Дата стала символом нерушимого единства народа и любви к Родине.
