«Возвращение Крыма в родную гавань имеет не только историческое, но и серьезное геостратегическое значение. На Западе осознают и политическое, и военное, и экономическое значение этого полуострова. Эта тема стала настоящим водоразделом мировой политики. Россия впервые в своей новейшей истории продемонстрировала способность отстаивать собственные интересы, не считаясь с мнением так называемого глобального гегемона», — сказал Сипров.

Он подчеркнул, что именно поэтому вопрос о том, чей Крым, до сих пор остается своеобразным маркером.

«Либо человек демонстрирует приверженность глобалистскому мейнстриму и рассуждает о якобы незаконной аннексии Крыма Россией, игнорируя тот факт, что жители Крыма и Севастополя на референдуме однозначно высказались за воссоединение с Россией. Либо, как это делают многие люди во всем мире, особенно те, кто хотя бы немного знаком с историей и считает национальный суверенитет важной ценностью, человек понимает, что Крым — это Россия», — отметил политолог.

18 марта отмечается 12-я годовщина воссоединения Крыма с Россией. Это праздник, который важен не только для полуострова, но и для всей страны. Дата стала символом нерушимого единства народа и любви к Родине.

