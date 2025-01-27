Кремль: в Петербурге Путин участвует в мероприятиях в честь деблокады Ленинграда

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Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в Санкт-Петербурге

В 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург. Он участвует в памятных мероприятиях, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень». Он расположен на территории военно-исторического комплекса «Невский пятачок».

Трехкилометровая зона находится к югу от Санкт-Петербурга. На этом участке советские солдаты с первых дней блокады сдерживали фашистских солдат и не давали подойти к Ленинграду.

Жителям города удалось выдержать практически 872-дневную блокаду. Ленинград выстоял с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Ранее руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева заявила, что освобождение города — историческое событие, важное для всей России. Она напомнила, что во время блокады Ленинграда умерли миллионы мирных жителей.