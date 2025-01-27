Малышева: преступная блокада Ленинграда нацистами не имеет аналогов в истории

Руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ Елена Малышева напомнила, что освобождения блокадного Ленинграда — это историческое событие, важное для всей России.

Она выступила на пресс-конференции, которая была посвящена запуску «Марафона памяти» в рамках проекта «Одна страна — одна Победа», приуроченного к 80-летию Великой Победы.

«Блокада Ленинграда для нашей страны и для нашего общества — это не локальная история одного города, а это действительно история всей страны. Нам очень важно сегодня это понимать. Блокада унесла более миллиона жизней мирных людей, ни в чем не повинных женщин, детей и стариков. Это настолько очевидный факт преступления нацистов, который не имеет аналогов в истории», — сказала Малышева.

Она добавила, что обращение к теме блокады Ленинграда — это не только дань памяти и уважения к горожанам, которые боролись, воевали и победили вопреки жесточайшим условиям. По ее словам, НЦИП работает с историческими источниками, противостоит фальсификации истории и умалению роли Советского Союза в войне с фашизмом.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продлилась около 900 дней. Полностью снять ее с осажденного города удалось 27 января 1944 года.