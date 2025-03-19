Кремль раскрыл, как Путин и Трамп относятся друг к другу

сегодня в 13:56

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп доверяют друг другу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прошедшие 18 марта переговоры политиков. По его словам, лидеры двух стран хорошо понимают друг друга, сообщает РИА Новости .

«Я могу сказать с большей долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений», — высказался представитель Кремля.

Песков признал, что во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона «слишком много всего было испорчено», когда США возглавлял предыдущий президент Джозеф Байден. По его словам, для возобновления отношений России и Соединенных Штатов потребуются усилия и время, поддерживаемые главами обоих государств.

Владимир Путин всегда подчеркивал, что отношения между странами должны выстраиваться на основе взаимного уважения, доверия и взаимовыгоды, отметил пресс-секретарь.

«То, что и сейчас происходит», — добавил Песков.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры 18 марта. Президенты обсуждали в том числе урегулирование конфликта на Украине.