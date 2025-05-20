Кремль: Путин и Трамп не обсуждали участие Ватикана в урегулировании конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали участие Ватикана в урегулировании украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

По его словам, Путин и Трамп в ходе разговора обсуждали тему продолжения прямых контактов России и Украины, в том числе на высшем уровне.

Переговоры Трампа и Путина начались около 18:00 по московскому времени.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп сделает публичные заявления после звонков Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава США позвонит в Киев после переговоров с лидером России.