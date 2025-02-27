Песков о мирных переговорах: Трамп говорит сам и готов слышать других

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент США Дональд Трамп говорит сам и готов слышать других, поэтому при такой готовности и сохранении политической воли Штаты и РФ смогут «пройти этот рабочий процесс», сообщает РБК .

Трамп ранее заявил, что хочет вернуть Украине утраченные в ходе спецоперации территории. Но он не уточнил, о какой именно земле идет речь. Песков ответил, что территории, которые стали новыми регионами РФ, являются неотъемлемой частью страны.

«То, что мы наблюдаем, — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Как он добавил, никто не ожидает, что решения странам предстоят легкие и быстрые. Сейчас ситуация слишком сложная.

По словам Пескова, при сохранении политической воли двух государств и при готовности слышать и слушать РФ и США могут пройти этот рабочий процесс.