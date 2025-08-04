Кремль призвал к осторожности в ядерных высказываниях

Кремль считает необходимым соблюдать осторожность при обсуждении ядерной риторики. Это заявление последовало в ответ на диалог между американским президентом Дональдом Трампом и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым о стратегическом вооружении, сообщает РБК .

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, американские подводные лодки с ядерным оружием постоянно находятся на боевом дежурстве, и в этом нет ничего нового.

Представитель Кремля подчеркнул, что в ядерном конфликте невозможно одержать победу, и это остается фундаментальным принципом российской позиции. Песков отметил, что текущая ситуация не рассматривается как эскалация, хотя признал, что обсуждение столь чувствительных вопросов часто вызывает эмоциональную реакцию у многих людей.

«Не считаем, что речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные и чувствительные ситуации обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Трамп предпринял беспрецедентные действия в ядерной политике США, отдав приказ о передислокации атомных подводных лодок.