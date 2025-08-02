В США прокомментировали ядерные угрозы Трампа

Президент США Дональд Трамп предпринял беспрецедентные действия в ядерной политике США, отдав приказ о передислокации атомных подводных лодок в ответ на российские угрозы, пишут американские СМИ.

Как отмечает обозреватель The Daily Telegraph Эдриан Бломфилд, американский президент «сделал первый шаг по лестнице ядерной эскалации», изменив дислокацию стратегических сил так, «как не отваживался ни один из его предшественников».

Глава Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл раскритиковал подход Трампа.

«Вместо ядерных угроз необходимо вести с Россией переговоры о стратегической стабильности», — написал эксперт. Ог подчеркнул, что подобные действия лишь увеличивают риск непреднамеренного конфликта.

Решение Трампа последовало после заявлений зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о системе «Периметр» («Мертвая рука»), способной на автоматический ответный удар. Аналитики отмечают, что Вашингтон и Москва вступили в опасную фазу открытой ядерной риторики, которой не было даже в годы холодной войны.