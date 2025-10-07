Кремль оценил последствия появления у Украины ракет, способных долететь до Урала

Возможная передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk может привести к значительному росту напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что такой тип вооружений может содержать ядерную боеголовку, что вызывает серьезную обеспокоенность, сообщает «Царьград» .

По словам Пескова, поставка Tomahawk не поможет киевскому режиму улучшить положение на фронте, но станет «серьезным витком эскалации».

«Но здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении», — добавил представитель Кремля во время брифинга.

Максимальная дальность полета модифицированных «Томагавков» — 2500 тысячи километров. В теории, эта ракета способна преодолеть расстояние от Киева до уральских городов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что даже возможная поставка Tomahawk Украине не окажет решающего влияния на ход боевых действий. Верховный главнокомандующий подчеркивал, что Россия продолжит улучшать свои системы противовоздушной обороны, чтобы противодействовать этому типу вооружений.

«Ну вот были же ATACMS (американские баллистические ракеты малой дальности — ред.), и что? Ну да, нанесли определенный ущерб. В конце концов системы ПВО России приспособились несмотря на то, что они (ATACMS - ред.) гиперзвуковые, начали их сбивать», — говорил Путин.

РИАМО подробно рассказывало, что известно о ракетах Tomahawk, которые киевский режим просит у США.

