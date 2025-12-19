Кошта: ЕС предоставит Киеву 90 млрд евро

сегодня в 06:22

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны ЕС договорились предоставить 90 млрд евро в качестве помощи Украине на 2026–2027 годы, сообщает РИА Новости .

«Мы договорились. Решение о предоставлении 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-27 годы было одобрено», — написал он в соцсети X.

Источник финансирования не уточняется.

Ранее ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Он хочет взыскать 18 трлн рублей. Такое решение ЦБ принял из-за попыток Евросоюза украсть российские активы.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с саммита ЕС, который проходит 18–19 декабря. Он назвал это «победой».

