Кортнева потребовали признать иноагентом

Руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов написал заявление в Минюст, чтобы лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева проверили на иностранное влияние, сообщает NEWS.ru.

По мнению Резяпова, Кортнев уехал из страны, но сейчас пытается вернуть концертную деятельность в России.

«Он предлагает корпоративные выступления за 500 тысяч рублей. После 2022 года открыто осудил политику России, — заявил активист.

Резяпов призвал проверить музыканта на предмет иностранного влияния, так как «такие люди не должны безнаказанно вести деятельность в России».

Ранее сообщалось, что Кортнев может вернуться на родину и возобновить выступления при условии «раскаяния» за критику СВО.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко также заявил, что часть артистов, уехавших на Запад, начнут возвращаться в Россию, где, "переобувшись", снова начнут зарабатывать деньги на концертах.