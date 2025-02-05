Кортнев из группы «Несчастный случай» может восстановить свою карьеру в России

Юрист Илья Русяев заявил, что лидер музыкальной группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может восстановить свою карьеру, если публично раскается за критику специальной военной операции. Иной вариант — продолжение гастролей за границей и выступления на частных мероприятиях в России, сообщает Общественная Служба Новостей .

После негативного высказывания Кортнева о действиях российских ВС его исключили из мюзикла «Тест на любовь». Это решение последовало после обращения известного блогера, что спровоцировало бурные дискуссии в обществе и театральных кругах. Поддержала отмену Кортнева и актриса Яна Поплавская, заявив, что артисты несут ответственность за свои слова. Однако в театре опровергли его снятие с роли, отметив, что он никогда не планировался для участия в этой постановке.

По мнению Русяева, инцидент с Кортневым указал на взаимосвязь между публичными высказаниями артистов и их профессиональной судьбой. Артисты все чаще сталкиваются с последствиями политических взглядов, и современные театры охотно учитывают общественные настроения в своей практике. Он отметил, что российский мюзикл «Тест на любовь» сам по себе не имел отношения к политике, а спорные моменты возникли из-за недовольства публики.

Русяев указал, что давление со стороны общественности на культурные учреждения не ново, просто в современном мире эти процессы протекают гораздо более открыто и быстрее.

«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, <…> он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», — добавил эксперт.

В то время как музыкант продолжает выступления за границей, остается под вопросом, является ли это полноценной деятельностью или вынужденным компромиссом.