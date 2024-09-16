Королевская семья поздравила принца Гарри с 40-летием

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Королевская семья поздравила принца Гарри с днем рождения впервые за три года

Британский король Карл III и принц Гарри поздравили принца Уильяма с днем рождения. Королевская семья не поздравляла герцога Сассекского с 2021 года, сообщает Lady.mail.ru .

Накануне принц Гарри отметил 40-летний юбилей.

Британский король в своих соцсетях разместил фотографию шестилетней давности, на котором Сассекский в качестве работающего члена королевской семьи приезжал в Дублин с благотворительной миссией.

«Желаем герцогу Сассекскому счастливого 40-го дня рождения», — подписал официальное поздравление Карла III.

Также Гарри поздравил брат — принц Уильям, который сделал репост записи отца, дополнив пожеланием «счастливого 40-летия».

Сын принцессы Дианы и его супруга Меган Маркл, которая получила статус герцогини Сассекской, отказались от полномочий в 2020 году.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, что закончила девятимесячный курс лечения от рака. В ближайшее время она планирует вернуться к участию в публичных мероприятиях.