Королевская семья поздравила принца Гарри с 40-летием
Фото - © Принц Гарри/скриншот
Британский король Карл III и принц Гарри поздравили принца Уильяма с днем рождения. Королевская семья не поздравляла герцога Сассекского с 2021 года, сообщает Lady.mail.ru.
Накануне принц Гарри отметил 40-летний юбилей.
Британский король в своих соцсетях разместил фотографию шестилетней давности, на котором Сассекский в качестве работающего члена королевской семьи приезжал в Дублин с благотворительной миссией.
«Желаем герцогу Сассекскому счастливого 40-го дня рождения», — подписал официальное поздравление Карла III.
Также Гарри поздравил брат — принц Уильям, который сделал репост записи отца, дополнив пожеланием «счастливого 40-летия».
Сын принцессы Дианы и его супруга Меган Маркл, которая получила статус герцогини Сассекской, отказались от полномочий в 2020 году.
Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, что закончила девятимесячный курс лечения от рака. В ближайшее время она планирует вернуться к участию в публичных мероприятиях.