Король Великобритании Карл III сыграл на морковке детскую песню

Король Великобритании Карл III в Виндзорском замке провел прием для музыкантов. Монарх решил показать свои умения и сыграл на морковке, сообщает SHOT .

Среди музыкантов были и члены Лондонского овощного оркестра. Вместе с Карлом III они сыграли песню про английский алфавит на морковках и картошках.

Совместное исполнение известной всем детям композиции вызвало улыбки на лицах присутствующих. На самом деле песня появилась еще в 1835 году — ее придумали преподаватели, чтобы малыши проще запоминали буквы.

При этом совсем недавно в Сети появилась информация, что Карл III попал в больницу из-за побочных действий при лечении рака. О деталях недомогания монарха не сообщается.