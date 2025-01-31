Корабль с россиянами задержали в Норвегии, заподозрив в повреждении кабеля

Норвегия задержала корабль с россиянами из-за повреждения кабеля на Балтии

Норвежские власти задержали корабль Silver Dania с российским экипажем на борту. Судно подозревают в повреждении кабеля в Балтийском море, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Корабль задержали по запросу властей Латвии. Прочие подробности выясняются.

Ранним утром 26 января в море между Латвией и Швецией повредили оптоволоконный кабель. Допускалось, что это могло случиться из-за воздействия извне. Повреждения получил кабель госпредприятия «Латвийский государственный радиотелевизионный центр».

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня созывала совещание с участием уполномоченных служб и министерств из-за инцидента с кабелем на Балтии.

