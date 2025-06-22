Конгрессвумен США: атака на Иран является поводом для импичмента Трампа

Американская конгрессвумен, демократ Александрия Окасио-Кортес считает, что атака военных США по ядерным объектам в Иране без одобрения конгресса — нарушение законодательства, это может быть основанием для импичмента президента Дональда Трампа, сообщает ИА «Регнум» .

«Катастрофическое решение Трампа бомбить Иран без санкции конгресса — грубое нарушение конституции», — отметила Окасио-Кортес в соцсети Х.

По ее словам, сейчас Трамп поставил Штаты на грань войны, которая может угрожать нескольким поколениям американцев.

Ранее Трамп в обращении к нации после ударов по территории Ирана заявил, что ликвидированы объекты по обогащению урана. Использовались стратегические бомбардировщики B-2 Spirit с бомбами GBU-57, предназначенными для уничтожения подземных укреплений. Применено от пяти до шести «противобункерных» бомб, каждая весит более 13,5 тонн и содержит 2,5 тонны взрывчатки.