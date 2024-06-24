Конгрессмен призвала защищать границы США, а не планировать удары по России

сегодня в 03:59

В конгрессе США привели в пример Флориду после удара по Севастополю

В конгрессе США привели в пример пляжи Флориды под угрозой атаки России после удара ВСУ по Севастополю американскими ракетами ATACMS, пишет РИА Новости.

«Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу в Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница», — указала политик.

Таким образом она ответила на запись в соцсети, где пользователь спросил, насколько правомерно применение Вашингтоном американского оружия с наведением на цель дроном-разведчиком США.

ВСУ ударили по пляжу Учкуевка в пригороде Севастополя в воскресенье днем кассетными ракетами американского производства, когда было много отдыхающих. Четыре из пяти боеприпасов сбила российская ПВО.

При взрыве погибли четыре мирных жителя, среди них двое детей, 151 человек пострадал.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американцам не удастся скрыться за океаном после атаки Севастополя ракетами США ATACMS.

Американский журналист в понедельник назвал «актом войны» деятельность дрона США при нападении на Севастополь.