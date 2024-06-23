В США оценили корректировку американского разведчика при ударе по Севастополю

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Американский журналист счел актом войны полет дрона США при атаке на Севастополь

Американский журналист Джексон Хинкл счел актом войны управление ракетной атакой ВСУ на Севастополь дроном-разведчиком США в Черном море, пишет РИА Новости.

«Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму. Это акт войны», — указал журналист.

ВСУ днем в воскресенье атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. ПВО сбила четыре из них, пятая подорвалась над городским пляжем в Учкуевке.

Погибли четыре человека, из них двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.