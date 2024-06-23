В США оценили корректировку американского разведчика при ударе по Севастополю
Американский журналист счел актом войны полет дрона США при атаке на Севастополь
Американский журналист Джексон Хинкл счел актом войны управление ракетной атакой ВСУ на Севастополь дроном-разведчиком США в Черном море, пишет РИА Новости.
«Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму. Это акт войны», — указал журналист.
ВСУ днем в воскресенье атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. ПВО сбила четыре из них, пятая подорвалась над городским пляжем в Учкуевке.
Погибли четыре человека, из них двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.