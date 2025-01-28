Колумбия нашла самолеты для возвращения депортируемых из США граждан
Колумбийский президент Густаво Петро заявил, что высылаемых из Соединенных Штатов граждан заберет авиация страны, сообщает «Газета.ru».
«Наши соотечественники прибудут на территорию Колумбии утром. Их доставит наша авиация, они прибудут без наручников», — написал он в соцсети X.
Правительство Колумбии согласилось принимать депортационные рейсы из США.
Объявленные ранее американской администрацией санкции против колумбийских чиновников и заградительные пошлины против Колумбии применяться не будут при соблюдении договоренностей.