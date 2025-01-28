Колумбия нашла самолеты для возвращения депортируемых из США граждан

Колумбийский президент Густаво Петро заявил, что высылаемых из Соединенных Штатов граждан заберет авиация страны, сообщает « Газета.ru ».

«Наши соотечественники прибудут на территорию Колумбии утром. Их доставит наша авиация, они прибудут без наручников», — написал он в соцсети X.

Правительство Колумбии согласилось принимать депортационные рейсы из США.

Объявленные ранее американской администрацией санкции против колумбийских чиновников и заградительные пошлины против Колумбии применяться не будут при соблюдении договоренностей.