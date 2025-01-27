Колумбия и США договорились о депортационных рейсах

Санкций не будет: Колумбия согласилась принимать мигрантов из США

Правительство Колумбии согласилось принимать депортационные рейсы из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Как указано в документе, объявленные ранее американской администрацией санкции против колумбийских чиновников и заградительные пошлины против Колумбии применяться не будут при соблюдении договоренностей.

При этом визовые ограничения Вашингтон не отменит, пока не приземлится первый самолет с высланными из США мигрантами, говорится в статье.

Правительство латиноамериканской страны пока заявлений на это счет не сделало.

Ранее США и Колумбия обменялись угрозами применить к поставляемым товарам заградительные пошлины после отказа Боготы принять борт с мигрантами.