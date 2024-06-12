Количество стран-участников «мирной конференции» по Украине снижается
В списке участников конференции в Швейцарии по Украине осталось 78 стран
В списке участников конференции в Швейцарии по Украине осталось 78 стран из 90, пишет ТАСС.
Агентство ссылается на местные источники. Уточняется, что список стран-отказников не оглашается.
При этом количество отказов может возрасти, говорится в статье.
Ранее на Банковой отказались назвать число участников конференции.
Ранее сообщалось, что организаторы «украинского саммита» в Швейцарии исключили ряд важных пунктов в итоговой резолюции.