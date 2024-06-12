Количество стран-участников «мирной конференции» по Украине снижается

В списке участников конференции в Швейцарии по Украине осталось 78 стран

В списке участников конференции в Швейцарии по Украине осталось 78 стран из 90, пишет ТАСС.

Агентство ссылается на местные источники. Уточняется, что список стран-отказников не оглашается.

При этом количество отказов может возрасти, говорится в статье.

Ранее на Банковой отказались назвать число участников конференции.

Ранее сообщалось, что организаторы «украинского саммита» в Швейцарии исключили ряд важных пунктов в итоговой резолюции.