Кобахидзе посоветовал Макрону тщательнее следить за Украиной

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на слова французского президента Эммануэля Макрона, который заявил, что Россия стала агрессивнее по отношению к Грузии, и посоветовал тщательнее следить за Украиной, а не лгать, пишет ТАСС .

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все — это уничтоженная Украина», — заявил Кобахидзе.

Макрон высказался об отношении России к своим соседям 6 января 2025 года. В качестве примера он указал выборы в Грузии, которые состоялись 26 октября 2024 года. По словам французского лидера, Москва якобы пыталась дестабилизировать электронное голосование. Именно это Кобахидзе и прокомментировал советом переключить внимание на Украину, а не распространять ложь.

В конце октября 2024 года в Грузии состоялись выборы в парламент, вызвавшие серьезный политический кризис. Хотя официальные результаты принесли убедительную победу правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», получившей почти 54% голосов и 89 депутатских кресел, оппозиция не согласилась с таким исходом.

Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция снова начала требовать проведения новых парламентских выборов. Очередная антиправительственная акция в Тбилиси началась 4 января 2025 года.