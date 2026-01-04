Клишас: США отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария

Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас заявил, что американский президент Дональд Трамп отказал в праве на суверенитет всем государствам Западного полушария.

Ранее глава Белого дома в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Вашингтон возьмет на себя временное управление Венесуэлой. Помимо этого, Трамп добавил, что Соединенные Штаты намерены добиться доминирующего положения в Западном полушарии.

«Очень содержательное общение Трампа с журналистами. США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Второго января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. В рамках пресс-конференции после атаки на Каракас Трамп сообщил, что произошедшее с венесуэльским лидером Николасом Мадуро «может произойти с каждым».

Глава Белого дома назвал военные действия против Венесуэлы серьезным предупреждением для всех государств. По его словам, это сигнал тем, кто решит посягнуть на суверенитет Соединенных Штатов Америки. Если это произойдет, то их может постигнуть аналогичная судьба.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.