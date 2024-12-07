Клишас раскрыл сигнал, посланный РФ Западу размещением «Орешника» в Белоруссии
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Заявление президента России Владимира Путина о том, что на территории Белоруссии могут разместить «Орешник», — еще один сигнал западным странам. Москва говорит, что безопасность Союзного государства едина, заявил сенатор Совфеда РФ Андрей Клишас в эфире радио Sputnik.
По его словам провокации на границе с Республикой Беларусь происходят постоянно. Президент страны и другие политики говорят об этом факте.
При этом Клишас уверен, что безопасность Союзного государства во многом зависит от Белоруссии. Поэтому таких новостей, как размещение «Орешника» в стране, в ближайшее время может появиться много. Они не должны вызывать удивление.
Подобные шаги будут последовательными и нормальными как в военном, так и в дипломатическом планах, заключил Клишас.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина отправить в страну российские баллистические ракетные системы «Орешник». Глава РФ сказал, что допускает возможность передачи Минску установки.