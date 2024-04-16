Кирби: США не станут перехватывать российские ракеты над Украиной

Американская сторона не будет помогать Украине перехватывать российские ракеты и БПЛА, как это происходило в случае атаки Ирана на Израиль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС .

Ему задали вопрос, почему бы Соединенным Штатам не начать перехватывать российские дроны и ракеты, которые ВС РФ применяют в ходе спецоперации.

«Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз. Президент (Байден — ред.) с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли», — ответил Кирби.

Также он напомнил, что Киев получал от США системы ПВО. Однако в настоящее время Вашингтон не может направить новые средства ввиду отсутствия финансирования.