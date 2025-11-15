Киев обстрелял посольство Азербайджана: это Patriot, а не «Искандер»
Фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве, свидетельствуют о прямом попадании украинской зенитной ракеты от комплекса Patriot, а не российского «Искандера», как предполагалось ранее.
Об этом заявил военный источник ТАСС, проанализировавший обнародованные украинской стороной кадры.
«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы однозначно свидетельствуют о прямом попадании зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ», — подчеркнул собеседник агентства, сославшись на фотографии фрагментов ракет Patriot производства США.
Инцидент вызвал дипломатический резонанс: президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 14 ноября осудил удар по дипломатическому представительству, назвав такие нападения недопустимыми по нормам международного права.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.