сегодня в 03:57

Келлог: США не пошлют войска на Украину

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты не отправят войска на Украину, сообщает РИА Новости .

«Мы не собираемся направлять войска», — отметил он.

По его словам, способами давления на Россию могут быть экономические меры, в основном против «теневого флота».

Ранее в немецком издании Junge Welt появилась статья, раскрывающая истинные мотивы мирных инициатив президента США Дональда Трампа в отношении Украины. По мнению автора, интерес Белого дома к урегулированию украинского кризиса обусловлен стратегической необходимостью получения титана, ключевым поставщиком которого является Украина.

