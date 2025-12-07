Келлог: США не пошлют войска на Украину
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты не отправят войска на Украину, сообщает РИА Новости.
«Мы не собираемся направлять войска», — отметил он.
По его словам, способами давления на Россию могут быть экономические меры, в основном против «теневого флота».
Ранее в немецком издании Junge Welt появилась статья, раскрывающая истинные мотивы мирных инициатив президента США Дональда Трампа в отношении Украины. По мнению автора, интерес Белого дома к урегулированию украинского кризиса обусловлен стратегической необходимостью получения титана, ключевым поставщиком которого является Украина.
