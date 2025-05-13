Келлог: США надеются, что Путин приедет в Стамбул

Спецпосланник американского лидера Кит Келлог выразил надежду, что президент России Владимир Путин приедет на переговоры по урегулированию украинского конфликта, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая, сообщает РИА Новости .

«США надеются, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и Трамп», — заявил Келлог.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может прилететь в Стамбул, где планируется встреча России и Украины. Республиканец раздумывает над тем, чтобы присоединиться к переговорам двух стран.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян отметила, что мировые СМИ активно комментируют инициативу Путина о стамбульских переговорах. Ведущие американские издания, включая NBC и Washington Examiner, отмечают, что предложение главы государства может стать началом серьезных переговоров с далеко идущими последствиями.