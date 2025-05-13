Политолог Давидян рассказала об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

Мировые СМИ активно комментируют инициативу российского президента Владимира Путина о стамбульских переговорах. Ведущие американские издания, включая NBC и Washington Examiner, отмечают, что предложение Путина может стать началом серьезных переговоров с далеко идущими последствиями. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

«Аналогичную точку зрения высказывают британские GB News, Financial Times и The Sun. Статьи с подобным содержанием — это очередная победа России и Владимира Путина лично: западные медиа понимают, что только РФ в этом конфликте может быть ключевым миротворцем, который желает и способен добиться прочного и долгосрочного мира», — сказала политолог.

По ее мнению, пока остается неясным, состоится ли личная встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

«Для проведения переговоров на высшем уровне необходима соответствующая дипломатическая подготовка, которую нереально обеспечить в столь сжатые сроки. Кроме того, неясно, зачем проводить такую встречу, без определения базовых пунктов переговоров и возобновления самого переговорного процесса. Владимир Путин, в отличие от Зеленского, не принимает импульсивных решений и не играет в публичные политические игры. Следовательно, президент РФ предлагает возобновление мирных переговоров не для создания видимости работы, а для реального решения конфликта», — уточнила Давидян.

Эксперт считает, что до сих пор нельзя быть уверенными в том, что переговоры Путина и Зеленского состоятся, так как украинский лидер уже не раз срывал миротворческие инициативы российской стороны, в том числе первую попытку проведения переговоров в Стамбуле в 2022 году.

«Кроме того, очевидно, что украинская делегация будет провоцировать российскую сторону. Кто знает, может быть, среди таких выходок будет попытка организовать перевод с русского языка на украинский, просьба называть Владимира Зеленского „Володимиром“ и говорить „в Украине“ вместо „на Украине“. С шоуменами договариваться сложно, особенно с украинскими», — добавила политолог.