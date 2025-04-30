Келлог: США готовы частично согласиться на территориальные требования РФ

Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что США готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете — это (ведете — ред.) переговоры», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, мнение о том, что США выходят из переговоров по урегулированию украинского конфликта, не соответствует действительности.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что если любая из стран начнет саботаж и будет препятствовать установлению мира, США перестанут пытаться решить конфликт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сигнал о восстановлении прямых переговоров между РФ и Украиной должен поступить от Киева. Руководство соседней страны до сих пор не отменило официальный запрет на проведение консультаций с Россией.