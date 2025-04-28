Кремль высказался о прямых переговорах с Украиной

Сигнал о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной должен поступить от Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинские власти до сих пор не отменили официальный запрет на консультации с российской стороной, сообщает ТАСС .

Таким образом Песков ответил на вопрос, от кого Кремль ждет сигнала о возобновлении прямых переговоров между РФ и Украиной — от Вашингтона или Киева.

«От Киева. По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. <…> Но пока мы не видим никаких действий», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Тем временем Песков заявил, что Россия может выделить военную помощь для Северной Кореи, военнослужащие которой помогали в освобождении Курской области.