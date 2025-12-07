Келлог считает, что для подвижек по украинскому конфликту нужно решить 2 вопроса

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог сказал, что для урегулирования украинского конфликта сторонам необходимо решить ключевые вопросы принадлежности Запорожской АЭС и ДНР, сообщает ИА Регнум .

«Думаю, что у нас все свелось к нескольким вопросам… Донецк… и Запорожская АЭС, которая находится в холодном останове, но это огромная атомная станция», — отметил Келлог.

По его словам, если получится договорится по этим двум пунктам, то остальные вопросы по решению конфликта «сложится достаточно хорошо».

Ранее Келлог заявил, что США не отправят войска на Украину. Он считает, что способами давления на РФ могут быть экономические меры.

