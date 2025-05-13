Келлог раскрыл планы США по размещению европейских войск на Украине

Спецпосланник американского президента Кит Келлог раскрыл планы США по размещению войск на Украине. Военных могут разместить к западу от Днепра, сообщает РИА Новости .

Келлог рассказал, что в рамках урегулирования украинского конфликта обсуждается размещение европейских войск на Украине. Речь идет о силах Великобритании, Германии, Франции и Польши.

Известно, что Келлог и его коллега Стив Уиткофф прилетят на переговоры по урегулированию украинского конфликта, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Как пишет CNN, американские представители не будут вовлечены в диалог Москвы и Киева. Они выступят в качестве наблюдателей.

До этого Уиткофф заявил, что американский лидер Дональд Трамп призвал Россию и Украину к прямым переговорам по урегулированию конфликта. В случае отказа Вашингтон может выйти из переговорного процесса.