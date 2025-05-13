Уиткофф рассказал, какой ультиматум поставил Трамп по конфликту РФ и Украины

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что американский лидер Дональд Трамп призвал Россию и Украину к прямым переговорам по урегулированию конфликта. В случае отказа Вашингтон может выйти из переговорного процесса, сообщает ТАСС .

Уиткофф подчеркнул, что Трамп поставил данный ультиматум обеим сторонам конфликта, угрожая отказом от посреднической роли. Тогда США просто дистанцируются от происходящего.

«Это не наша война. Не мы начали войну, но мы хотим помочь положить ей конец. Речь идет о прекращении огня: все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем справиться с основными проблемами», — заявил спецпосланник президента США порталу Breitbart News.

Ранее Уиткофф назвал главные тезисы по урегулированию конфликта. Это отказ Киева от территорий, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю.