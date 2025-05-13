Уиткофф назвал главные тезисы по урегулированию конфликта между РФ и Украиной

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф перечислил главные темы на переговорах по урегулированию конфликта Украины и РФ, сообщает ТАСС .

Он отметил, что это отказ Киева от территорий, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю.

«Главные проблемы здесь — регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану», — уточнил Уиткофф порталу Breitbart News.

Как добавил спецпосланник, представители США проделали большую работу, чтобы уменьшить круг проблем.

По его словам, основные спорные вопросы в конфликте касаются пяти регионов. РФ сейчас контролирует два из них. У украинцев есть какая-либо степень контроля в трех других субъектах. Как считает Уиткофф, речь идет о том, как будут оценивать сложившуюся ситуацию, ведь существует разница между линией фронта и административными границами.

Он рассказал, что США ведут неформальные переговоры с обеими сторонами конфликта.