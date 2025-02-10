Келлог планирует представить Трампу планы урегулирования конфликта на Украине
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Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог намерен в ближайшее время показать американскому президенту Дональду Трампу планы урегулирования украинского конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на Semafor.
Келлог также хочет организовать встречу с представителями стран НАТО. По его задумке, на мероприятии будут обсуждаться пути разрешения конфликта на Украине.
Спецпосланник США хочет координировать свои действия с представителями НАТО.
Ранее Келлог заявил, что Трамп намерен добиться мира на Украине. По его словам, для этого президент США хочет задействовать рычаги давления на Киев и Москву.
Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США пока не выдвинули субстантивные предложения по решению украинского конфликта. Он посоветовал набраться терпения в данном вопросе.