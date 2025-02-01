Келлог: Трамп намерен добиться мира на Украине

Спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп намерен дать рычаги Украине и России для переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян», — отметил он.

По его словам, Трамп умеет отлично заключать сделки.

Келлог добавил, что завершение украинского конфликта соответствует интересам всего мира, в том числе США.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обеспокоены тем, что американский президент Дональд Трамп напрямую согласует с российским коллегой Владимиром Путиным условия завершения украинского конфликта. При этом Брюссель и Киев от обсуждения отстранят.