«Каждый получит по заслугам»: Орбан ответил Зеленскому на колкость в свой адрес

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что «каждый Виктор заслуживает подзатыльника». Украинский лидер, скорее всего, подразумевал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сотрудничает с Россией. Орбан не стал молчать и ответил на оскорбления, пишет ТАСС .

В ответ на колкости Зеленского Орбан парировал, что время все расставит на свои места и каждый получит то, что заслужил. При этом он охарактеризовал президента Украины как личность, не желающую или не способную остановить вооруженный конфликт.

На Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, Зеленский отметил, что «каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника».

Этот недвусмысленный выпад спровоцировал ответную реакцию Орбана, который опубликовал свое обращение к Зеленскому. Начав со слов «дорогой Владимир», он тут же подчеркнул, что взаимопонимание между ними «невозможно».

«Я свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы же человек, находящийся в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне — несмотря на то, что президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп — ред.) оказывает вам всяческую помощь», — написал Орбан.

Орбан подчеркнул, что украинский народ, вопреки тщательно сформулированным оскорблениям Зеленского, может быть уверен, что Венгрия продолжит обеспечивать их страну электроэнергией и топливом, а также будет оказывать помощь беженцам, прибывающим из Украины.

«Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам», — подытожил Орбан, подписав свой пост просто именем — Виктор.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что политические деятели, живущие за счет европейского финансирования, но при этом «продающие» интересы Европы, заслуживают удара по голове.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.